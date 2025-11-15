للفورمولا 4.. حلبة كورنيش جدة تشهد اختتام منافسات السباق الأول من الجولة الرابعة لبطولة أرامكو السعودية

وشهدت الجولة أجواء مليئة بالحماس والتشويق، وسط أداء مميز من السائقين الشباب الذين واصلوا تقديم مستويات متصاعدة في البطولة؛ إذ تمكن البريطاني كيت بيلوفسكي، سائق فريق بيكس، من انتزاع المركز الأول بعد أن أنهى السباق متقدمًا بفارق 5 ثوانٍ و495 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الثاني الإماراتي آدم الأزهري، سائق فريق فالفولين. فيما نجح السويدي سكوت ليندبلوم، من فريق ريد بُل، في تحقيق المركز الثالث بفارق 5 ثوانٍ و633 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الأول، وجاء كل من تيبو رامايكرز ولويس ويريل في المركزين الرابع والخامس على التوالي.