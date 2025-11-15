للفورمولا 4.. حلبة كورنيش جدة تشهد اختتام منافسات السباق الأول من الجولة الرابعة لبطولة أرامكو السعودية

اختتمت مساء أمس منافسات السباق الأول ضمن الجولة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي استضافتها حلبة كورنيش جدة بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبمشاركة 14 سائقًا وسائقة يمثلون 8 فرق.
وشهدت الجولة أجواء مليئة بالحماس والتشويق، وسط أداء مميز من السائقين الشباب الذين واصلوا تقديم مستويات متصاعدة في البطولة؛ إذ تمكن البريطاني كيت بيلوفسكي، سائق فريق بيكس، من انتزاع المركز الأول بعد أن أنهى السباق متقدمًا بفارق 5 ثوانٍ و495 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الثاني الإماراتي آدم الأزهري، سائق فريق فالفولين. فيما نجح السويدي سكوت ليندبلوم، من فريق ريد بُل، في تحقيق المركز الثالث بفارق 5 ثوانٍ و633 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الأول، وجاء كل من تيبو رامايكرز ولويس ويريل في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفي تفاصيل السباق، تمكن كل من بيلوفسكي والأزهري وليندبلوم من تخطي البريطاني لويس ويريل عند الانطلاقة، ليحافظوا على مراكزهم رغم محاولات ويريل المتكررة للعودة إلى الصدارة. كما تمكن تيبو رامايكرز من تجاوز ويريل في منتصف السباق ليحصد المركز الرابع.
وشهدت التصفيات التأهيلية الأولى منافسة قوية بين السائقين لويس ويريل وكيت بيلوفسكي وآدم الأزهري على مركز الانطلاق الأول؛ حيث نجح ويريل في خطف المركز الأول في الثواني الأخيرة من التصفيات متفوقًا على بيلوفسكي الذي جاء ثانيًا، فيما حل الأزهري ثالثًا وجاء ليندبلوم رابعًا، بينما أكمل رامايكرز المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.
وتتواصل اليوم منافسات الجولة الرابعة بإقامة السباق الثاني والأخير، وسط ترقب كبير لمنافسة حاسمة بين السائقين المشاركين على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم؛ إذ يسعى البعض إلى حسم اللقب مبكرًا قبل الجولة الختامية، فيما يطمح آخرون إلى تقليص الفارق في النقاط وإبقاء المنافسة مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.