"رينارد" يواجه الإعلام.. و"الحمدان" شارك في التدريب.. الأخضر يكثّف تحضيراته لمواجهة العراق

الجدير بالذكر أن المدير الفني للمنتخب السعودي، إيرڤي رينارد، يعقد غدًا الاثنين عند الساعة الحادية عشرة صباحًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب العراق، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.