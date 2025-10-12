"رينارد" يواجه الإعلام.. و"الحمدان" شارك في التدريب.. الأخضر يكثّف تحضيراته لمواجهة العراق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة منتخب العراق، الثلاثاء المقبل، وذلك في ختام منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وأُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات على الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، شارك عبدالله الحمدان في التدريبات برفقة زملائه.
ويختتم الأخضر استعداداته مساء غدٍ الاثنين بحصة تدريبية تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مفتوحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.
الجدير بالذكر أن المدير الفني للمنتخب السعودي، إيرڤي رينارد، يعقد غدًا الاثنين عند الساعة الحادية عشرة صباحًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب العراق، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.