في افتتاح بطولة مونتايغو الدولية .. الأخضر تحت 17 يواجه الأرجنتين

يفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء مبارياته ضمن بطولة مونتايغو الدولية، والمقامة في فرنسا حتى الأول من شهر إبريل المقبل.
ويلاقي "الأخضر" منتخب الأرجنتين في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت فرنسا (الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب روديليير.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة مونتايغو الدولية، والتي تضم إلى جواره منتخبات فرنسا، الأرجنتين، وساحل العاج.