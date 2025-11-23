"كوليبالي" : كل الفرق تتحدى الهلال… لكننا نرد داخل الملعب بشخصية البطل

أعرب لاعب الهلال كوليبالي عن سعادته بالفوز الصعب على الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في تصريحاته لقنوات “ثمانية” بعد المباراة.
وقال كوليبالي: "المباراة كانت صعبة، وكنا نعلم أن الفتح فريق كبير ويضم لاعبين مميزين مثل مراد باتنا وفارغاس. واجهناموقفًا صعبًا بعد حصولهم على ركلة جزاء في الدقائق الأولى وتقدّمهم بالنتيجة، لكننا ركزنا منذ البداية وحاولنا تقديم أفضلما لدينا حتى سجلنا التعادل."
وأضاف: "في الشوط الثاني واصلنا الضغط، ورغم أننا لعبنا بعشرة لاعبين، حاولت بكل ما أستطيع مساعدة الفريق ونجحنا فيتحقيق الانتصار."
وعن شخصية الفريق، أوضح كوليبالي: "من الصعب أن تفوز وأنت ناقص لاعب، لكن من الجيد أن نملك القدرة والطاقةللعودة في المباراة. الفوز منحنا ثقة كبيرة، جميع الفرق تلعب أمام الهلال بأقصى ما لديها، وآخر مباراتين كانتا صعبتين، لكننانواصل الانتصارات -بفضل الله -ونعلم أنه لا يوجد شيء مثالي، لذلك نعمل دائمًا لإسعاد الجماهير".