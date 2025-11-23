"كوليبالي" : كل الفرق تتحدى الهلال… لكننا نرد داخل الملعب بشخصية البطل

وعن شخصية الفريق، أوضح كوليبالي: "من الصعب أن تفوز وأنت ناقص لاعب، لكن من الجيد أن نملك القدرة والطاقةللعودة في المباراة. الفوز منحنا ثقة كبيرة، جميع الفرق تلعب أمام الهلال بأقصى ما لديها، وآخر مباراتين كانتا صعبتين، لكننانواصل الانتصارات -بفضل الله -ونعلم أنه لا يوجد شيء مثالي، لذلك نعمل دائمًا لإسعاد الجماهير".