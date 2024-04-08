يتصدرهم "هالاند".. التشكيل المثالي لأغلى 11 لاعبًا في عالم كرة القدم خلال 2024

ووفق "روسيا اليوم" جاء هالاند في قيادة خط الهجوم للتشكيل الأغلى عالميًّا بقيمته التسويقية التي تصل إلى 180 مليون يورو، متساويًا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأيضًا الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني.