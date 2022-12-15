البحريني "المخضرم" البتري: السعودية ماضي وحاضر ومستقبل الفروسية

وصف المخضرم البحريني علي حسن والمعروف باسم "البتري"، وأحد الطواقم الفنية مع الفرسان البحرينية المشاركة في بطولة "قفز السعودية"، تألق الفرسان السعوديين بالطبيعي والمتوقع، نظراً للدعم الذي يجدونه من قبل القيادة الرشيدة في السعودية ونجاحات الاتحاد السعودي للفروسية.
وقال البتري: "عرفت الفرسان السعوديين عام 2001، وزاملتهم في العديد من البطولات المحلية أو الدولية، الجميل فيهم أنهم في كل بطولة يظهرون فارسًا جديدًا وملفتًا ما شاء الله، لكن في الأعوام القليلة الماضية قدموا فرسانًا جددًا ومتألقين في البطولات كافة، ما شاء الله (تعرف من ولا تذكر من) ومن الجنسين، السعودية ماضي وحاضر ومستقبل في الفروسية".
وحول مشاركتهم في بطولة "قفز السعودية" الحالية، قال المخضرم البحريني (45 عاماً): "في منافسات الأربع نجوم الأسبوع الماضي نجحنا بالظفر بمركزين (ثاني وثالث)، وبمشاركة فرسان دوليين وجياد أوروبية حملت توقيع الفارسين أسامة غزوان والسيد عدنان العلوي".
وأضاف: "في منافسات الخمس نجوم الحالية قررنا المشاركة بجياد أوروبية جديدة، تجربتها وحتى نعتاد عليها وتعاد علينا، نريد ضرب أكثر من هدف بحجر واحد، نريد أيضاً إعدادها للبطولات الدولية المقبلة، اليوم السعودية أصبحت هدفًا رئيسيًا للفرسان للمشاركة بفضل الإمكانيات العالية والبنية التحتية الرائعة، جودة الميدان، قوة المشاركين، حسن التنظيم، الاحترافية في التعامل، والاهتمام بكافة التفاصيل".
وختم البتري: "شكراً للاتحاد السعودي للفروسية، وشكراً للجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية"، وشكراً لكافة السعوديين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".
من المنتظر أن تحيي الفنانة العراقية أصيل هميم، والفنان السعودي الشاب عبدالعزيز المعنّى حفلاً غنائيًا، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة "قفز السعودية" غدًا الجمعة في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية، فيما تختتم حفلات الأسبوع الثاني من البطولة بمشاركة الفنان وليد الشامي بعد غدٍ السبت.
وشاركت أصيل هميم في العديد من الفعاليات الفنية المنوعة في مواسم المملكة، كما غنت في آخر مشاركاتها ضمن موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، حيث ترتبط الفنانة العراقية ارتباطًا وثيقًا مع الأغنية الخليجية وتحقق لها الانتشار، فيما حققت أعمالها العراقية بصوتها الرخيم نجاحًا وانتشارًا واسعًا في الساحة الفنية، وتتميز أعمالها بإحساس مرهف يصل للجمهور، كما تعد من أكثر الأصوات في الوطن العربي المقربة من الجمهور، وذلك لارتباطها بالأغنية العاطفية، وتعتبر مشاركتها المقبلة غداً كواحدة من المشاركات في الفعاليات المنوعة.
أكد الفارس الإيطالي إيمانويل غاوديانو أنه وضع المشاركة في بطولة "قفز السعودية" واحدة من أربع بطولات كبرى ضمن برنامج الإعداد الخاص للعام 2023، ومن أبرزها السعودية.
وقال إيمانويل غاوديانو (25 عاماً): "هذه هي زيارتي الثالثة للسعودية، اخترت السعودية لأن المنافسة هنا قوية، مستوى الفرسان والجياد قوي جداً، أديت في الأسبوع الأول من البطولة مستوى جيدًا، وآمل أن أقدم مستوى مميزًا لتحقيق أهدافي".
وأضاف: "المقر أرضيته ممتازة، مساحة الميدان كبيرة، اإضافة رائعة، الخدمات هنا كاملة، والعمل بشكل عام احترافي، بشكل عام تجربتي في السعودية رائعة، وحقيقة من عام 2013 أول زيارة لي حتى عام 2022 في تطور كبير وسريع، لن تكون زيارتي الأخيرة آمل أن تتكرر كسياحة ومشاركة في البطولات".
وكشف غاوديانو أنه افتتح برنامجه لعام 2023 بالمشاركة في بطولة "قفز السعودية" وللمرة الثانية على التوالي، ثم المشاركة في بطولات قفز الحواجز في ألمانيا، إيطاليا، وأخيراً بلجيكا"، واصفاً محطاته الأربع بالمهمة.