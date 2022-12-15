البحريني "المخضرم" البتري: السعودية ماضي وحاضر ومستقبل الفروسية

وشاركت أصيل هميم في العديد من الفعاليات الفنية المنوعة في مواسم المملكة، كما غنت في آخر مشاركاتها ضمن موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، حيث ترتبط الفنانة العراقية ارتباطًا وثيقًا مع الأغنية الخليجية وتحقق لها الانتشار، فيما حققت أعمالها العراقية بصوتها الرخيم نجاحًا وانتشارًا واسعًا في الساحة الفنية، وتتميز أعمالها بإحساس مرهف يصل للجمهور، كما تعد من أكثر الأصوات في الوطن العربي المقربة من الجمهور، وذلك لارتباطها بالأغنية العاطفية، وتعتبر مشاركتها المقبلة غداً كواحدة من المشاركات في الفعاليات المنوعة.