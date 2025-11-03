نخبة آسيا.. الأهلي يواجه السد القطري والشارقة الإماراتي أمام الاتحاد

يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة الألماني ماتياس يايسله، لمواجهة مضيفه السد القطري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
تنطلق المباراة بين الأهلي والسد القطري غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.
يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من تحقيق فوزين وتعادل، في حين يحتل السد المركز التاسع بنقطتين، حيث تعادل في مباراتين وخسر واحدة.
وفي المقابل، يستعد نادي الاتحاد للقاء المرتقب أمام الشارقة الإماراتي، أيضًا في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.
تقام المواجهة بين الاتحاد أمام الشارقة الإماراتي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الـ9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الإنماء) في جدة.
يدخل الاتحاد اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين، في ترتيب جدول دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يشارك الشارقة المباراة وهو في المركز السابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.