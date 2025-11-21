اختتام دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).. وتركيا تتصدر جدول الترتيب العام للميداليات

بعد ذلك، ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– على رعايته لهذه الدورة، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– على دعمه السخي للقطاع الرياضي، مؤكدًا أن هذا الدعم كان الأساس في نجاح الدورة، وجعل من "ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025" نموذجًا مشرفًا لما تقدمه المملكة للعالم الإسلامي.