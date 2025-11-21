اختتام دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).. وتركيا تتصدر جدول الترتيب العام للميداليات

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي، اختُتمت أمس الجمعة منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي بنسختها السادسة "الرياض 2025"، والتي انطلقت في 7 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي يمثلون 57 دولة، تنافسوا في 23 رياضة أقيمت في خمسة مواقع رئيسية هي: مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ومدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وبوليفارد رياض سيتي، والمسار الرياضي، وميدان الجنادرية.
وشهد الحفل الختامي الذي أقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حضورًا كبيرًا من الرياضيين والضيوف والإعلاميين. وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عزف السلام الملكي، تلا ذلك عرضٌ للأبطال، ثم مسيرة الرياضيين والمتطوعين، قبل أن تُجرى مراسم إنزال علم الدورة.
بعد ذلك، ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– على رعايته لهذه الدورة، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– على دعمه السخي للقطاع الرياضي، مؤكدًا أن هذا الدعم كان الأساس في نجاح الدورة، وجعل من "ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025" نموذجًا مشرفًا لما تقدمه المملكة للعالم الإسلامي.
وأضاف "الفيصل": "إن نجاح هذه الدورة هو ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، واللجنة المنظمة، والدول الأعضاء، ومنظمة التعاون الإسلامي التي أسهم دعمها في تعزيز مسيرة الاتحاد ونجاح دوراته المتعاقبة، مؤمنين بأن الرياضة جسرٌ للتواصل، وأداة لتعزيز السلام، ومنصة تُوحّد أبناء الأمة الواحدة".
ثم أعلن نهاية منافسات النسخة السادسة للدورة، مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاح الحدث من رياضيين ومدربين وإداريين ومتطوعين ومنظمين، قبل أن يعلن تسليم راية استضافة النسخة السابعة إلى دولة ماليزيا.
سجّلت حسابات الدورة في مواقع التواصل الاجتماعي حضورًا غير مسبوق، بعدما تجاوز إجمالي الظهور مليارًا ونصف المليار ظهور عبر منصات إكس وإنستغرام وسناب شات وفيسبوك ولينكدإن.
وجاء هذا التفاعل نتيجة النشر المستمر باللغتين العربية والإنجليزية، بما عزز وصول المحتوى إلى جماهير واسعة داخل العالم الإسلامي وخارجه. وشملت المنشورات تغطيات يومية للمنافسات ولحظات التتويج والقصص من قرية الرياضيين، إلى جانب محتوى المتطوعين والمعسكرات والتقارير المصوّرة.
توج منتخب البحرين لكرة اليد أمس الجمعة بالميدالية الذهبية بعد فوزه على نظيره السعودي 33 – 31 في النهائي الذي أُقيم في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وفي منافسات السيدات، حصد منتخب تركيا الذهب بعد فوزه على كازاخستان 34 – 31.
اكتسحت الإمارات الميداليات الذهبية في ختام منافسات الجوجيتسو التي أقيمت أمس الجمعة في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بعد حصدها ذهب جميع الأوزان.
وفي وزني 62 كجم و77 كجم، خطف الإماراتي خالد الشحي الميداليتين الذهبيتين، ونال السعودي عبدالملك المرضي الفضيتين، وحقق الإيراني ياسمين نزاري البرونز.
وعاد الشحي ليفرض التفوق الإماراتي بذهبية 77 كجم مجددًا، متفوقًا على المرضي، فيما نال نزاري البرونزية للمرة الثالثة.
كما خطفت الإماراتية أسماء الحوسني ذهبية وزن 52 كجم سيدات، تلتها الكازاخستانية جيبك كولومبيتوفا بالفضية، بينما نالت الإيرانية ياسمين نزاري البرونزية.
وتوجت الإماراتية شمة الكلباني بذهب وزن 63 كجم سيدات، ونالت الكازاخستانية أزهار سالكوفا الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى الجزائرية فادية العمراني.
استحوذت مصر على ذهبيتي الفئات الخفيفة في منافسات رفع الأثقال البارالمبية التي أقيمت أمس الجمعة في بوليفارد رياض سيتي.
وأحرز الإيراني روح الله رسمتي ذهبية الوزن الثقيل للرجال، تلاه العراقي رسول محسن بالفضية، ثم الأوزبكي بيكزود جاميلوف بالبرونزية.
وخطف المصري محمد سعد ذهبية وزن الرجال الخفيف، ونال العراقي مصطفى رضي الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى التركي عبدالله كايا بينار.
كما توجت المصرية رحاب أحمد بذهبية وزن السيدات الخفيف، تلتها المغربية نجمات الجرّاعة، ثم التركية بسرة دومان بالبرونزية.
وأحرزت النيجيرية أليس فولاشادي ذهبية وزن السيدات الثقيل، ونالت الأوزبكية قدرتوي توشبولاتوفا الفضية، والبرونزية ذهبت للأردنية أسما عيسى.
تصدرت تركيا جدول الترتيب العام بـ72 ذهبية و44 فضية و39 برونزية، تلتها أوزبكستان بـ(29 ذهبية – 35 فضية – 32 برونزية)، ثم إيران ثالثة بـ(29 ذهبية – 19 فضية – 33 برونزية)، والسعودية رابعة بـ(18 ذهبية – 12 فضية – 27 برونزية).
وجاءت مصر خامسة بـ(17 ذهبية – 11 فضية – 17 برونزية)، والبحرين سادسة بـ(16 ذهبية – 11 فضية – 7 برونزية)، ثم كازاخستان سابعة بـ(15 ذهبية – 20 فضية – 21 برونزية).
وحلت نيجيريا ثامنة، والمغرب تاسعة، وأذربيجان عاشرة.