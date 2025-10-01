سيطرة نصراوية على جوائز دوري روشن.. "فيليكس" و"خيسوس" الأفضل في سبتمبر و"ميندي" و"الحسن" يكملان القائمة

فاز الدولي البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر 2025، بعد أن ساهم في اعتلاء فريقه صدارة جدول الترتيب بتسجيله (5) أهداف في (3) مباريات أقيمت هذا الشهر ضمن الجولات الأربع الأولى من المسابقة.
وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر 2025.
وحصد خيسوس، مدرب النصر، لقب أفضل مدرب خلال الشهر نفسه، بعد أن قاد فريقه لتحقيق الفوز في المباريات الأربع محققًا العلامة الكاملة.
أما في فئة حراس المرمى، فقد استطاع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، انتزاع لقب أفضل حارس في سبتمبر، بعد أن خرج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات من أصل أربع خاضها الفريق في المسابقة.
وتوج عباس الحسن، لاعب نيوم، بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر سبتمبر، نظير تميزه اللافت وتألقه المستمر في المباريات الثلاث التي خاضها فريقه خلال الشهر.
وتعد هذه الجوائز جزءًا من تقييم شهري يقوم به فريق فني مختص بتحليل أداء لاعبي دوري روشن السعودي، وتشمل معايير الجائزة: الاحترافية، الكفاءة الفنية، روح المبادرة والابتكار.