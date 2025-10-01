سيطرة نصراوية على جوائز دوري روشن.. "فيليكس" و"خيسوس" الأفضل في سبتمبر و"ميندي" و"الحسن" يكملان القائمة

فاز الدولي البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر 2025، بعد أن ساهم في اعتلاء فريقه صدارة جدول الترتيب بتسجيله (5) أهداف في (3) مباريات أقيمت هذا الشهر ضمن الجولات الأربع الأولى من المسابقة.