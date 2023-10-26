"بروزوفيتش" يعود لتدريبات النصر بعد تعافيه من الإصابة

عاد من جديد الكرواتي "مارسيلو بروزوفيتش"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتدريبات الفريق، عقب تعافيه من الإصابة.
وكان "بروزوفيتش قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته مع منتخب بلاده، خلال مباراته أمام ويلز في 15 أكتوبر الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا العام المقبل.
ونشر الحسابُ الرسمى لنادى النصر عبر منصة "إكس"، صورًا لمشاركة "بروزوفيتش" في تدريبات الفريق، بعد فترة غياب استمرّت نحو أسبوعين، وكتب عليها: "ياهلا باللي عود".
ويستعدّ النصر مساء السبت لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.