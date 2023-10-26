"بروزوفيتش" يعود لتدريبات النصر بعد تعافيه من الإصابة

وكان "بروزوفيتش قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته مع منتخب بلاده، خلال مباراته أمام ويلز في 15 أكتوبر الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا العام المقبل.