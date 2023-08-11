الطائي يسعى لمفاجأة ضمك.. والفيحاء يأمل بانطلاقة قوية من الخليج

يبحث أصحاب الضيافة عن الظهور بشكل مميز على أرضهم وبين جماهيرهم من خلال تحقيق بداية قوية، تمنحهم أول ثلاث نقاط في هذا الموسم. كما يبحث فريق الطائي عن الثأر وتحقيق أول انتصار على منافسهم الذي تغلب عليهم في آخر أربع مواجهات جمعتهما بدوري المحترفين.