الطائي يسعى لمفاجأة ضمك.. والفيحاء يأمل بانطلاقة قوية من الخليج

تُستكمل الليلة مواجهات الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024م لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين، نقاطهما ستمنح الفائز دفعة معنوية كبيرة في انطلاقة موسم سيكون الأقوى في تاريخ المسابقة بالنظر إلى التعاقدات الضخمة التي أبرمتها الأندية في سوق الانتقالات الصيفية 2023.
الطائي - ضمك
يستضيف الطائي نظيره ضمك القادم من الجنوب، وذلك على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل عند تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.
يبحث أصحاب الضيافة عن الظهور بشكل مميز على أرضهم وبين جماهيرهم من خلال تحقيق بداية قوية، تمنحهم أول ثلاث نقاط في هذا الموسم. كما يبحث فريق الطائي عن الثأر وتحقيق أول انتصار على منافسهم الذي تغلب عليهم في آخر أربع مواجهات جمعتهما بدوري المحترفين.
وقد استعد الفريق بشكل مميز لبدء منافسات الموسم؛ إذ أقام معسكرًا في سلوفينيا، وتعاقد مع المدرب الكرواتي ريزتش الذي سبق أن درب ضمك، كما دعم صفوفه بـ8 صفقات، خمس محلية وأربع أجنبية، هي: المدافع الألماني روبرت باور والمدافع التشيلي إنزو روكي والغاني بيرنارد مينساه والهولندي فيرجيل ميسيدجان، وعبدالفتاح عسيري وراكان الشملان وطارق عبدالله وإبراهيم النخلي وعبدالرحمن الحارثي.
وفي المقابل يأمل الضيوف بالعودة للديار بنتيجة إيجابية لإفراح جماهيرهم من جهة، وتأكيد علو كعبهم وتفوقهم على مضيفهم في آخر موسمين بدوري المحترفين السعودي من جهة أخرى.
ولم يبرم نادي ضمك الذي يقوده المدرب الروماني كوزمين كونترا أي صفقة أجنبية حتى الآن محتفظًا ببعض الأسماء السابقة، في حين أبرم 5 صفقات على المستوى المحلي، هي: عبدالعزيز البيشي وفهد الجهني وحسن أبو شرارة ونور الرشيدي وسلطان فقيهي.
الفيحاء - الخليج
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يحل الخليج ضيفًا على الفيحاء في مباراة متكافئة بينهما إلى حد كبير، وذلك عند تمام الساعة التاسعة مساء.
يسعى الفريقان للظهور بشكل مغاير عما ظهرا عليه الموسم الماضي، خاصة أنهما خاضا صراعًا منذ البداية على الهروب من شبح الهبوط، استمر حتى اللحظات الأخيرة قبل إسدال الستار عن نهاية الموسم.
ويتطلع أصحاب الضيافة لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور للظفر بالنقاط الثلاث، ولتأكيد أن الهزيمة القاسية في الأنفاس الأخيرة من الموسم لم تكن إلا كبوة فارس.
ويأمل الفريق الذي يعيش نوعًا من الاستقرار الفني بعد أن حافظ على مدربه الصربي رازوفيتش للموسم الثالث على التوالي، وعزز صفوفه بلاعب الوسط البوسني جوكو سيمروت والمهاجم الزامبي فاشيون ساكالا، إلى جانب أربع صفقات محلية، بالخروج بانتصار قبل رحيله صوب العاصمة للقاء الهلال في ثاني محطات الدوري.
في حين يطمح الضيوف لتكرار تفوقهم التاريخي على أرض منافسهم في الموسم الماضي بعد أن أمطروا شباكه بثلاثية نظيفة، كانت سببًا رئيسيًّا في بقاء الفريق بدوري المحترفين للموسم الثاني تواليًا.
ونجح الفريق الذي احتفظ بمدربه البرتغالي بيدرو إيمانيويل في إبرام العديد من الصفقات الأجنبية والمحلية، منها الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش، والكوري جونغ يونغ، والأرجنتيني ليساندرو لوبيز، والبرتغالي إيفو رودريغيز.