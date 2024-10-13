في إنجاز رياضي جديد..7 ميداليات سعودية في بطولة العالم للكاراتيه

سجل المنتخب السعودي للكاراتيه إنجازاً تاريخياً للمرة الأولى في تاريخ الكاراتيه، بتحقيقه سبع ميداليات متنوعة (1 ذهبية، 3 فضيات، 3 برونزيات) في بطولة العالم للكاراتيه 2024 للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، والتي اختتمت اليوم الأحد بمدينة فينيسيا الإيطالية بمشاركة 1908 لاعبين ولاعبات مثلوا 109 دول.
وجاءت ميداليات الأخضر، بواسطة عبدالله القحطاني الذي نال ذهبية وزن فوق 76 كجم لفئة الشباب، وسعد السيف بتحقيقه فضية الشباب لوزن تحت 61 كجم، وزميله عبدالرحمن عرفات بحصده فضية الناشئين لوزن تحت 52 كجم، وعمرو برقاوي الذي نال فضية الناشئين لوزن فوق 70 كجم، وعلي العرياني بفوزه ببرونزية الشباب وزن تحت 55 كجم، وأنس الزهراني برونزية الأولمبي تحت 84 كجم، وبدر البرقاوي برونزية تحت 70 كجم.