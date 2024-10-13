في إنجاز رياضي جديد..7 ميداليات سعودية في بطولة العالم للكاراتيه

سجل المنتخب السعودي للكاراتيه إنجازاً تاريخياً للمرة الأولى في تاريخ الكاراتيه، بتحقيقه سبع ميداليات متنوعة (1 ذهبية، 3 فضيات، 3 برونزيات) في بطولة العالم للكاراتيه 2024 للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، والتي اختتمت اليوم الأحد بمدينة فينيسيا الإيطالية بمشاركة 1908 لاعبين ولاعبات مثلوا 109 دول.