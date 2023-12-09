في ختام النسخة الـ 12.. فريق UB الصربي بطلاً للجولة العالمية 3X3 لكرة السلة

اُختتمت النسخة الثانية عشرة من نهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة، والتي نظمتها وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، وأُقيمت منافساتها على مدار يومين، خلال الفترة من 8 - 9 ديسمبر بجدة "واجهة روشن البحرية"، بمشاركة 14 فريقًا من مختلف دول العالم.
وتوّج عبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، وهاماني نيانغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، وبحضور الدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، فريق UB الصربي بطلاً للجولة العالمية 3×3 لكرة الســلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أمستردام الهولندي بنتيجة 21/15، قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، بعد أن وصلا إلى هذه المباراة نتيجة خوض عدة مباريات مع الفرق المشاركة في البطولة بنظام خروج المغلوب.
يُشار إلى أن البطولة شهدت العديد من الفعاليّات المصاحبة، حضورًا متميزًا من جميع الأعمار والجنسيات، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المنوعة ما بين المواجهات، مثل تحدي الرميات الثلاثية، وتحدي "الدانك"، والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من قِبل الجماهير الحاضرة.