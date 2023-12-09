في ختام النسخة الـ 12.. فريق UB الصربي بطلاً للجولة العالمية 3X3 لكرة السلة

يُشار إلى أن البطولة شهدت العديد من الفعاليّات المصاحبة، حضورًا متميزًا من جميع الأعمار والجنسيات، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المنوعة ما بين المواجهات، مثل تحدي الرميات الثلاثية، وتحدي "الدانك"، والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من قِبل الجماهير الحاضرة.