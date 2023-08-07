وسط غياب "جيرارد".. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي

وكان المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" إلى جانب اللاعبين جوردان هندرسون ومحمد الكويكبي وباولو فيكتور قد غابوا عن التدريب لمشاركتهم في حفل رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين والذي أقيم في جدة اليوم ، فيما قاد التدريب مساعد المدرب الإنجليزي إيان فوستر حيث اشتمل التدريب بعد الإحماء على تدريب تكتيكي بالكرة ثم تدريب المربعات ، بعد ذلك قسم فوستر الفريق إلى مجموعتين حيث خاضت مجموعة تقسيمة على جزء من الملعب ، فيما طبقت المجموعة الثانية تدريباً تكتيكياً، واختتم المران بتنفيذ الكرات الثابتة على حراس المرمى.