غداً يسدل الستار على منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.. وتتويج القادسية باللقب أمام الصفا

يسدل الستار غداً الثلاثاء على منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين، بخوض 9 مباريات في الجولة الـ 34 والأخيرة.
وتبدأ أولى المباريات على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة بلقاء العين وضيفه النجمة، فيما يواجه أحد ضيفه الترجي، ويلاقي الجندل على ملعب نادي العروبة في الجوف ضيفه جدة، كما يستضيف القيصومة في حفر الباطن فريق هجر.
وتتواصل المنافسات بلقاء العربي على ملعب إدارة التعليم في عنيزة بضيفه البكيرية، فيما يواجه الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل فريق الباطن، ويلتقي القادسية بنظيره الصفا، وستشهد مباراتهما تتويج القادسية بلقب الدوري.
وفي اللقاءين الأخيرين يلاقي الخلود على ملعب نادي الحزم فريق العدالة، وأخيراً يستقبل الفيصلي فريق العروبة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.