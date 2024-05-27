غداً يسدل الستار على منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.. وتتويج القادسية باللقب أمام الصفا

وتبدأ أولى المباريات على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة بلقاء العين وضيفه النجمة، فيما يواجه أحد ضيفه الترجي، ويلاقي الجندل على ملعب نادي العروبة في الجوف ضيفه جدة، كما يستضيف القيصومة في حفر الباطن فريق هجر.