عرض ضخم يقرب لوكاكو من الهلال

ذكرت تقارير إعلامية عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مناقشات بشأن الانضمام إلى صفوف الهلال وفقًا لما ذكرته لشبكة "جول" العالمية.
وكشفت "فوت ميركاتو" أن المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا أبدى ترحيبه بالانتقال إلى صفوف الهلال الموسم المقبل لكنه طالب بزيادة المقابل المعروض عليه.
وأشار الموقع الفرنسى إلى أن لوكاكو الذي يمتلك عقدًا مع تشيلسي ساريًا حتى يونيو 2026، يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير وقد أوضح ذلك للمسؤولين السعوديين، مشددًا على أن المفاوضات ستتواصل خلال الساعات القليلة المقبلة.
يلعب لوكاكو البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2021، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، والذى أعير إليه مرة أخرى فى صيف 2022، لتنتهى إعارته بنهاية الموسم.
وسبق للمهاجم البلجيكي اللعب لعدة أندية أبرزها: أندرلخت، وست بروميتش ألبيون (إعارة)، إيفرتون، مانشستر يونايتد، كما يلعب مع منتخب بلجيكا منذ 2010.