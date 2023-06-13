عرض ضخم يقرب لوكاكو من الهلال

وأشار الموقع الفرنسى إلى أن لوكاكو الذي يمتلك عقدًا مع تشيلسي ساريًا حتى يونيو 2026، يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير وقد أوضح ذلك للمسؤولين السعوديين، مشددًا على أن المفاوضات ستتواصل خلال الساعات القليلة المقبلة.