هدف جواو فيليكس الأجمل في الجولة الأولى من دوري روشن

وكان فيليكس قد قاد النصر إلى فوز كبير على التعاون بخماسية نظيفة خارج أرضه، مسجلًا ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليصبح ضمن قائمة محدودة من اللاعبين الذين أحرزوا ثلاثية في أول ظهور لهم بالدوري السعودي، بجانب فلافيو أمادو (الشباب 2009-2010)، وعبدالكريم بن هنية (الوحدة 2009-2010)، وعمر السومة (الأهلي 2014-2015)، وروبرتو فيرمينو ومالكوم.