هدف جواو فيليكس الأجمل في الجولة الأولى من دوري روشن

حصد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم فريق النصر، جائزة أجمل هدف في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025/26، بعد أن نال تصويت الجماهير.
وكان فيليكس قد قاد النصر إلى فوز كبير على التعاون بخماسية نظيفة خارج أرضه، مسجلًا ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليصبح ضمن قائمة محدودة من اللاعبين الذين أحرزوا ثلاثية في أول ظهور لهم بالدوري السعودي، بجانب فلافيو أمادو (الشباب 2009-2010)، وعبدالكريم بن هنية (الوحدة 2009-2010)، وعمر السومة (الأهلي 2014-2015)، وروبرتو فيرمينو ومالكوم.
وشهدت الجولة الأولى تسجيل 32 هدفًا، بينها 6 أهداف قبل الدقيقة العاشرة، فيما تنافست ثلاثة أهداف على جائزة الأجمل: هدف فيليكس في شباك التعاون، وهدف مالكوم مع الهلال أمام الرياض، وهدف زايدو يوسف لاعب الفتح ضد الفيحاء.
وبحسب ما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف فيليكس الثاني على أعلى نسبة تصويت بلغت 49% من إجمالي 4016 مشاركًا، متفوقًا بفارق ضئيل على هدف مالكوم الذي حصد 48%، فيما جاء هدف زايدو يوسف ثالثًا بـ3%.