في منافسات كأس العرب لكرة القدم الشاطئية.. فلسطين تواجه مصر وعمان أمام المغرب في مرحلة الدور نصف النهائي

في المباراة الأولى، فاز منتخب فلسطين على منتخب السعودية بنتيجة 5-3، وسجل له كل من رمزي دكمان (هدف عكسي) وناجي النحال (هدفان) وفادي جابر وثائر أبو عبيدة، بينما جاءت أهداف المنتخب السعودي عن طريق محمد العجمي وماحد شهماني ويحيى الطميحي.