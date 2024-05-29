على ملعب نادي القيصومة .. انطلاق المرحلة الـ 14 من برنامج اكتشاف المواهب

تنطلق غدًا الخميس المرحلة الـ 14 من برنامج اكتشاف المواهب، والتي تقام على ملعب نادي القيصومة ويقيمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بالإدارة الفنية، بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام إلى الأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والتي تعتمد على 7 ركائز من أبرزها مسار تطوير المواهب.
ومن المقرر أن يُقام المهرجان في 11 مدينة قادمة هي : الطائف، بيشة، وادي الدواسر، القريات، رفحاء، بقعاء، الرس، الجبيل، القنفذة، ينبع والعُلا.
وتُعد القيصومة هي المرحلة الـ 14 التي يُقام فيها المهرجان، حيث سيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بحفر الباطن وسيخضعون لتجارب الأداء التي بناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي.