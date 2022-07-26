أخضر الكاراتيه يواصل استعداده للبطولتين العربية والإسلامية

واصل منتخبَا الكاراتيه السعودي للرجال والسيدات استعداداتهما للمشاركة في البطولتين العربية للكبار المقامة في مصر خلال المدة من 28 حتى 31 يوليو الحالي، ودورة ألعاب التضامن الاسلامي المقامة في تركيا خلال المدة من 19 حتى 21 أغسطس القادم، وذلك من خلال معسكر إعدادي داخلي بالرياض، بمشاركة 29 لاعبًا ولاعبة من فئتَيْ الأولمبي والدرجة الأولى، تحت إشراف مدربَيْ الكاتا والقتال رضا يوسف ومنير أفقير.