هل يعير الهلال "نيفيز" إلى الأرسنال أو نيوكاسل؟ إجابة تركية تكشف الموقف

كشف الصحفي التركي أكرم كونور عن موقف مسؤولي الهلال من اهتمام أندية الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن كلاً من نيوكاسل وآرسنال الإنجليزيين يتنافسان للحصول على خدمات نيفيز على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات القادمة.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي في منصة "إكس"، بأنه بالرغم من اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بضم نيفيز، إلا أن إدارة الهلال غير مهتمة ببيع اللاعب البرتغالي.
وكان روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم.
ويحتل الهلال حاليًا صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.