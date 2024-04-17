الصيف المقبل.. أندية سعودية مازالت تستهدف ضم مهاجم اليونايتد "أنتوني مارسيال"

ما زالت الأندية السعودية خياراً محتملاً للفرنسي أنتوني مارسيال؛ مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.
وبحسب ما أفاد به الصحفي الايطالي "رودى غاليتي"؛ فإن مارسيال الذي سيترك مانشستر يونايتد كلاعب حر، لديه عدة خيارات لمستقبله، اذ تبدو حتى الآن عودته للدوري الفرنسي محتملة، على الرغم من اهتمام ناديي روما وإنتر ميلان الإيطاليين.
وشدد غاليتي؛ بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن الدوري السعودي للمحترفين يظل أحد الخيارات للاعب في حالة عدم الاتفاق مع أحد فرق الدوري الأوروبي المهتمة به.
و يلعب أنتوني مارسيال؛ البالغ من العمر 28 عاماً، لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ سبتمبر 2015، وأُعير لإشبيلية في يناير 2022 لمدة موسم واحد، وسبق له اللعب أيضاً لموناكو وليون الفرنسيين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.