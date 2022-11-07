شاهد.. "المالكي" يحقق ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب السعودية

حقق لاعب الهلال عماد المالكي الميدالية الذهبية في الكاراتيه لوزن تحت 60 كجم في منافسات دورة الألعاب السعودية.
وحصل "المالكي" على المركز الأول بعدما هزم نظيره سعود البشير خلال نهائي منافسات الكاراتيه، ليتوج بالذهبية وجائزة المليون ريال.
يشار إلى أن عماد المالكي لم يتوقف عن مواصلة حصد الألقاب والميداليات وتشريف بلاده في المحافل الدولية، حيث حقق إنجازات عديدة خلال تاريخه الرياضي.
وتعد منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، وتستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.