"لوكا مودريتش" يعطي الضوء الأخضر لعروض الأندية السعودية

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن رحلة مودريتش مع ريال مدريد أوشكت على الانتهاء، وأن اللاعب الكرواتي يستعد لتوديع العملاق الإسباني، الذي يلعب معه منذ عام 2012، في نهاية الموسم.