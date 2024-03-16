"لوكا مودريتش" يعطي الضوء الأخضر لعروض الأندية السعودية

اتخذ النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني قراره النهائي بشأن العروض المقدمة له من أندية الدوري السعودي بالموسم القادم.
وأفادت صحيفة "aksam" نقلاً عن الصحف الإسبانية أن اللاعب الكرواتي الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم أعطى الضوء الأخضر أخيرًا للعروض المقدمة له من السعودية.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن رحلة مودريتش مع ريال مدريد أوشكت على الانتهاء، وأن اللاعب الكرواتي يستعد لتوديع العملاق الإسباني، الذي يلعب معه منذ عام 2012، في نهاية الموسم.
وأوضحت أيضًا أن النجم الكرواتي أعطى مدير أعماله أمرًا بالبحث عن فريق جديد، مشددًا على أنه يقترب من الظهور في الدوري السعودي الموسم المقبل.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن ناديي الاتحاد والأهلي قد أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع مودريتش (صاحب الـ38 عامًا) خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.