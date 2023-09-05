قرعة كأس العالم للأندية .. مواجهة عربية منتظرة بين الاتحاد والأهلي المصري

مهدت قرعة كأس العالم للأندية الجارية حالياً في جدة لمواجهة عربية مرتقبة، حيث ينتظر أن يكون الفائز من لقاء ممثل الوطن "الاتحاد" مع أوكلاند سيتي لموعد مع مواجهة قوية مع الأهلي المصري بطل أفريقيا، وفي حال وصول نادي الاتحاد لنصف نهائي مونديال الأندية سيلاقي بطل أمريكا الجنوبية .
فيما سيواجه أوراوا ريدز الياباني فريق كلوب ليون المكسيكي.
وتستضيف جدة حاليًا مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.
ويسحب مراسم القرعة، الإيفواري يايا توريه أسطورة مانشستر سيتي، ومناف أبو شقير لاعب اتحاد جدة السابق.
ويشارك في النسخة القادمة، 7 أندية، هي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، أوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، مانشستر سيتي بطل أوروبا، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.
ويفتتح ممثل الوطن "الاتحاد"، منافسات كأس العالم بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول يوم 12 ديسمبر.
ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند، ضد الأهلي .
أما مانشستر سيتي وبطل أمريكا الجنوبية يلعبان في مونديال الأندية، بداية من نصف النهائي، على أن يقام اللقاء النهائي يوم 22 ديسمبر/كانون أول.