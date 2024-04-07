في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته في معسكر الإمارات

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء أمس السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).