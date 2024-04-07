في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته في معسكر الإمارات

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء أمس السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية في أبوظبي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيق اللاعبين لتمارين استرجاعية.
ويواصل أخضر 23 عامًا تدريباته الأحد، استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء المقبل، في المباراة التجريبية الثانية ضمن المعسكر الإعدادي بالإمارات.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل الجاري، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.