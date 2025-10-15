في افتتاح تصفيات آسيا.. أخضر الصالات يُواصل تحضيراته لمواجهة الصين تايبيه

واصل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة منتخب الصين تايبيه، السبت المقبل، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.
ميدانيًا، أجرى "أخضر الصالات" اليوم الأربعاء تدريباته على صالة نادي الاتفاق، تحت إشراف المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي ركّز على تطبيق الخطة الفنية التي سيخوض بها اللقاء، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة.
يُذكر أن قرعة التصفيات وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الصين تايبيه، العراق، وباكستان.