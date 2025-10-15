في افتتاح تصفيات آسيا.. أخضر الصالات يُواصل تحضيراته لمواجهة الصين تايبيه

ميدانيًا، أجرى "أخضر الصالات" اليوم الأربعاء تدريباته على صالة نادي الاتفاق، تحت إشراف المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي ركّز على تطبيق الخطة الفنية التي سيخوض بها اللقاء، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة.