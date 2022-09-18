عاد للصدارة من جديد.. ريال مدريد يحسم ديربي العاصمة بثنائية

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بعد أن كسب ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بفوزه على جاره أتلتيكو بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة بعد أن حققوا فوزهم السادس تواليًا منذ انطلاق الليغا.
بادر ريال مدريد لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 18 بهدف النجم البرازيلي رودريغو، وعزز النادي الملكي تقدمه في الدقيقة 36 عن طريق الأورغوياني فالفيردي بعد أن تابع كرة مرتدة من القائم بالشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من تقليص النتيجة عبر المدافع البديل ماريو هيرموزو في الدقيقة 83 بكتفه مستغلاً ركلة ركنية نفذها الفرنسي أنطوان غريزمان.