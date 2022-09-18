عاد للصدارة من جديد.. ريال مدريد يحسم ديربي العاصمة بثنائية

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بعد أن كسب ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بفوزه على جاره أتلتيكو بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.