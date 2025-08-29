الاتحاد الآسيوي يختتم ندوة كرة القدم للمحترفين 2025

اختُتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور ندوة كرة القدم للمحترفين 2025، بعد ثلاثة أيام من النقاشات الحيوية وتبادل الخبرات وتعزيز الروابط.
أُقيمت الندوة خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، وشكّلت منصة مهمة لأطراف كرة القدم المحترفة في آسيا من أجل تبادل الخبرات واستكشاف المسارات الكفيلة بتعزيز وتطوير اللعبة الاحترافية في القارة.
وشهدت الفعالية حضور أكثر من مئة مشارك من مختلف أنحاء آسيا، من بينهم ممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وأعضاء من لجنة كرة القدم للمحترفين في الاتحاد الآسيوي، إلى جانب الضيفة الخاصة ريبيكا ستوت، أفضل لاعبة في دوري أبطال آسيا للسيدات 2024–2025.
استُهل البرنامج بعرض حول الفصل الجديد لمنافسات الأندية في الاتحاد الآسيوي، أعقبه استعراض شامل لمشهد كرة القدم الاحترافية في القارة، ومناقشة خريطة طريق تراخيص الأندية.
وخلال الأيام الثلاثة، انخرط المشاركون في دراسات معمّقة تناولت ركائز تطوير كرة القدم المحترفة، بما في ذلك المبادئ الأساسية لنمو كرة القدم على مستوى الأندية، ومسار احتراف كرة القدم النسائية.
كما استمع الحضور إلى مداخلات من ممثلين عن الدوري الياباني، ودوري نجوم قطر، ودوري المحترفين الإماراتي، والدوري الكمبودي الممتاز، حيث عرضوا تجارب عملية من مبادرات تطوير مسابقاتهم وأنظمة تراخيص الأندية فيها.