"أرامكو السعودية" شريكًا استراتيجيًّا لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وتتعاون شراكة أرامكو السعودية مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية في إطار مبادرة أوسع، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتنويع، وتوفير فرص جديدة للشباب.. وتهدف كذلك إلى إحداث الأثر الإيجابي المستدام في عالم الرياضات الإلكترونية بشكل خاص، والرياضة بشكل عام، وإثراء حياة الأفراد في السعودية والعالم أجمع.