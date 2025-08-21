للمرة الثانية تواليًا.. فالكونز السعودي يحسم لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

حسم فريق فالكونز السعودي لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، للمرة الثانية على التوالي، بعد تصدّره جدول الترتيب العام برصيد 4900 نقطة.
وشهد الترتيب العام تفوّق فالكونز على نخبة الفرق العالمية، حيث حلّ فريق Team Liquid الهولندي في المركز الثاني برصيد 4200 نقطة، وجاء Team Vitality الفرنسي ثالثًا بـ3950 نقطة.
وبهذا الإنجاز التاريخي، يرسّخ فريق فالكونز مكانته بوصفه أحد أبرز أندية الرياضات الإلكترونية عالميًا، مواصلًا رفع راية المملكة في أكبر المحافل الدولية.
يُذكر أن منافسات كأس العالم، التي تحتضنها العاصمة الرياض، ستُختتم رسميًا في 24 أغسطس الجاري، ويُعد الحدث الأضخم عالميًا بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف، يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، ويتنافسون في 25 بطولة بجوائز قياسية تجاوزت 70 مليون دولار.