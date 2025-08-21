للمرة الثانية تواليًا.. فالكونز السعودي يحسم لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

يُذكر أن منافسات كأس العالم، التي تحتضنها العاصمة الرياض، ستُختتم رسميًا في 24 أغسطس الجاري، ويُعد الحدث الأضخم عالميًا بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف، يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، ويتنافسون في 25 بطولة بجوائز قياسية تجاوزت 70 مليون دولار.