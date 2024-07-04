مجموعات متباينة ومواجهات منتظرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.. تعرّف عليها

سحبت اليوم الخميس، في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، بمشاركة 48 منتخبًا في التصفيات، تم تقسيمها على 12 مجموعة .
وأسفرت القرعة عن مجموعات متباينة ومواجهات قوية منتظرة، حيث ستشهد تصفيات "كان 2025" مشاركة 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4 منتخبات، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.
أوقعت القرعة، منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، وجاءت تونس في المجموعة الأولى مع جامبيا وجزر القمر ومدغشقر، فيما أوقعت المغرب البلد المضيف في المجموعة الثانية مع ليسوتو وإفريقيا الوسطي والجابون.
وتنطلق التصفيات الإفريقية في شهر سبتمبر المقبل وسيتأهل على إثرها 23 منتخباً للنهائيات القارية إضافة للمغرب، البلد المضيف.
المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - غامبيا
المجموعة الثانية: المغرب - الغابون - جمهورية إفريقيا الوسطى - ليسوتو
المجموعة الثالثة: مصر - الرأس الأخضر - موريتانيا - بوتسوانا
المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا
المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توغو - ليبيريا
المجموعة السادسة: غانا - أنغولا - السودان - النيجر
المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد
المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا
المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إسواتيني
المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي
المجموعة الحادية عشرة: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان
المجموعة الثانية عشرة: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي