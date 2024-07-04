مجموعات متباينة ومواجهات منتظرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.. تعرّف عليها

وأسفرت القرعة عن مجموعات متباينة ومواجهات قوية منتظرة، حيث ستشهد تصفيات "كان 2025" مشاركة 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4 منتخبات، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.