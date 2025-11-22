من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي.. بدء طرح تذاكر كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027 السعودية، عن بدء طرح تذاكر منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتنطلق النسخة السابعة من البطولة خلال الفترة من 6 حتى 24 يناير المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة، في مدينتَي الرياض وجدة.
وتأتي خطوة الطرح المبكر للتذاكر ضمن جهود اللجنة المحلية المنظمة لتمكين الجماهير من حضور منافسات البطولة، وتوسيع التفاعل الجماهيري مع هذه البطولة القارية التي تستضيفها المملكة لأول مرة على مستوى الفئات السنية.
وحددت اللجنة أسعار التذاكر بـ 15 ريالًا لفئة الدخول العام، و75 ريالًا للفئة المميزة.
وسيتمكن الجمهور من حجز تذاكر مباريات دور المجموعات التي تُقام في الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية وملعب نادي الشباب، حيث يستضيف كل منهما 6 مباريات.
وفي جدة، تواصل مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية استعداداتها لاستضافة 10 مباريات، من بينها المباراتان الافتتاحية والنهائية. كما يحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية 10 مباريات أخرى تشمل نصف النهائي وتحديد المركز الثالث، وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من اللجنة المحلية المنظمة.
وأوضحت اللجنة أن طرح التذاكر إلكترونيًا يأتي بهدف تسهيل إجراءات الحجز، وتوفير خيارات متعددة للجماهير، وتعزيز الحضور والتفاعل مع الأجواء التنافسية للبطولة، التي تُعد محطة رئيسية ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027.