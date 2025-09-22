الخليج يكتسح الطائي بخماسية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

تأهل فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على مضيفه الطائي بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الاثنين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة الأغلى في الموسم الرياضي 2025-2026.
وجاءت البداية نارية من الخليج، حيث افتتح اليوناني جورجيوس ماسوراس التسجيل في الثواني الأولى، مستغلًا خطأً فادحًا من الحارس عمار العمار ليخطف الكرة ويودعها في الشباك.
وفي الشوط الثاني، عزز مراد هوساوي النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة 52، بعد متابعة عرضية بيدرو ريبوتشو. وبعد خمس دقائق فقط، أضاف الخليج هدفه الثالث عن طريق نواف القميري بالخطأ في مرماه إثر عرضية من حمد الجيزاني.
وفي الدقيقة 66، أحرز الإسباني باولو فيرنانديز الهدف الرابع بانفراد تام بعد تمريرة طولية من هوساوي، راوغ على إثرها الحارس وسدد الكرة بثقة في الشباك. ثم عاد فيرنانديز ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 79، بعد مجهود فردي رائع.
بهذا الانتصار العريض، يواصل الخليج مشواره في البطولة، ويضرب موعدًا في دور الـ16، بينما ودّع الطائي المسابقة من دورها الأول.