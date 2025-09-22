الخليج يكتسح الطائي بخماسية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

تأهل فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على مضيفه الطائي بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الاثنين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة الأغلى في الموسم الرياضي 2025-2026.