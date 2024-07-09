منتخب إنجلترا يسعى لحصد لقبه الأول في اليورو.. وهولندا تطمح لتكرار إنجاز 88

ولم تُتوّج إنجلترا، التي خسرت المباراة النهائية على ملعبها في نسخة يورو 2020 أمام إيطاليا، باللقب الأغلى قاريًّا. ويأمل المدرب غاريث ساوثغيت بتجاوز منتخب إنجلترا المربع الذهبي بعد أن قاده في ثلاث بطولة كبرى منذ مونديال روسيا 2018؛ وذلك من أجل إحراز أول لقب كبير له منذ أن تُوّج بطلاً للعالم على أرضه عام 1966.