الفيصل يزور قرية الرياضيين في ألعاب (الرياض 2025)

وتجوّل الفيصل في مرافق القرية، بحضور الأمير فهد بن جلوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، حيث تفقد المراكز الطبية المجهزة بأحدث الخدمات الصحية لضمان سلامة الرياضيين، واطّلع على المكاتب الإدارية الخاصة بالوفود واللجان التنظيمية، كما زار المطعم الرئيسي الذي يتسع لأكثر من 4500 شخص في وقت واحد، ويقدّم وجبات متنوعة تلائم مختلف الثقافات المشاركة.