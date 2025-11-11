الفيصل يزور قرية الرياضيين في ألعاب (الرياض 2025)

زارالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، اليوم الثلاثاء، قرية الرياضيين المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مقر سكن الوفود المشاركة.
وتجوّل الفيصل في مرافق القرية، بحضور الأمير فهد بن جلوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، حيث تفقد المراكز الطبية المجهزة بأحدث الخدمات الصحية لضمان سلامة الرياضيين، واطّلع على المكاتب الإدارية الخاصة بالوفود واللجان التنظيمية، كما زار المطعم الرئيسي الذي يتسع لأكثر من 4500 شخص في وقت واحد، ويقدّم وجبات متنوعة تلائم مختلف الثقافات المشاركة.
وشملت جولة الفيصل ملاعب التدريب المخصصة لإعداد اللاعبين قبل المنافسات، إلى جانب مراكز التسوّق ومناطق الخدمات العامة التي توفّر احتياجات الرياضيين اليومية، وتعكس التكامل في منظومة الاستضافة.
واختتم الفيصل زيارته بلقاء عددٍ من رؤساء الوفود والرياضيين المشاركين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال منافسات الدورة، التي تستضيفها الرياض حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 3 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 57 دولة، يتنافسون في 23 رياضة.