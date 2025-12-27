بـ10 انتصارات متتالية.. النصر يكسر الرقم القياسي المسجل باسم الهلال

دوّن فريق النصر الأول لكرة القدم اسمه في السجل الذهبي للانتصارات المتتالية، بعدما حقق أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على الأخدود بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن، مساء اليوم السبت في الرياض.
وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 10 انتصارات متتالية في أول عشر جولات، ليكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم الهلال، الذي كان قد حقق الفوز في 9 مباريات متتالية خلال موسم 2018-2019، منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008.
ويُذكر أن الرقم القياسي السابق للهلال تحقق تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، الذي يقود النصر فنيًا في الموسم الحالي، ليعود ويكتب التاريخ من جديد.
وبهذه النتائج، يواصل النصر تصدره جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة، برصيد 30 نقطة.