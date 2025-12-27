بـ10 انتصارات متتالية.. النصر يكسر الرقم القياسي المسجل باسم الهلال

دوّن فريق النصر الأول لكرة القدم اسمه في السجل الذهبي للانتصارات المتتالية، بعدما حقق أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على الأخدود بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن، مساء اليوم السبت في الرياض.