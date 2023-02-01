شاهد.. لجنة ملف السعودية 2027 تكشف عن تصميمات رائعة لـعدد من الملاعب

ويعكس حرص الاتحادات الوطنية في القارة على التنافس بقوة لنيل شرف استضافة وتنظيم كأس آسيا، لقيمة البطولة وأهميتها؛ لا سيما بعد الاهتمام الكبير الذي أولاه الاتحاد القاري للعبة، بتلك البطولة؛ خاصة في قرار زيادة منتخباتها إلى 24 فريقًا مع نسخة الإمارات 2019، والتي حققت نجاحات فنيًّا وتنظيميًّا كبيرًا.