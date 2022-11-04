تركي آل الشيخ في مؤتمر إطلاق عروض WWE: السعودية أصبحت محط أنظار العالم لاستقطابها أفضل العروض العالمية

أكد المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في المؤتمر الاستباقي لعروض "WWE" في موسم الرياض 2022 أن الترفيه في السعودية أصبح محط أنظار العالم؛ لاستقطابه أفضل العروض العالمية، مبينًا أن قطاع الترفيه متجدد دائمًا، وفوق الخيال، وأن موسم الرياض متنوع بفعالياته العالمية التي تهدي المتعة للجميع.
وخلال فعاليات المؤتمر ألقى المستشار كلمة، رحَّب فيها بالحضور، وقال: "أهلاً وسهلاً بكم في مؤتمر إطلاق عروض "WWE" في موسم الرياض 2022. منافسات "WWE" العالمية أصبحت جزءًا من موسم الرياض. هذه الرياضة التي يتابعها بحماس ومتعة مئات الملايين حول العالم".
وأضاف: "اليوم الترفيه في السعودية صار محط أنظار العالم، ويضم فعاليات عالمية، وصارت السعودية وجهة تنافس عالميًّا في استقطاب أفضل العروض العالمية. وهذا ما كان ليصير لولا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملهمنا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المُمكِّن الأول لكل هذه المنجزات النوعية التي نعيشها اليوم من ترفيه وتطوير لدارنا الحبيبة".
وحول اهتمام الهيئة العامة للترفيه بالنزالات أضاف المستشار: "أنجزنا مع "WWE" ثماني فعاليات كبرى، وغدًا العالم على موعد مع هذا الحدث بمفاجأة من العيار الثقيل". مؤكدًا أنه يشارك هذا العام النجم الشهير لوجان بول الذي لأول مرة يوجَد في السعودية، وسيكون جزءًا من الكراون جول".
وأشار إلى دور قطاع الترفيه بقوله: "مع الترفيه في السعودية راح نشوف كل يوم شيئًا جديدًا ومفاجآت جديدة فوق الخيال.. ومستمرون في تطوير صناعة الترفيه". لافتًا إلى أن "موسم الرياض متنوع بفعالياته العالمية؛ ليهدي المتعة للجميع".
واختتم حديثه بعبارة: "أنا أكثر واحد متحمس لمنافسات غد. أدعو الجميع للاستمتاع بهذا الحدث".
وضمن فعاليات المؤتمر، الذي جاء استباقًا لنزال ""WWE CROWN JEWEL الذي يجمع غدًا في مرسول بارك بطل "WWE" رومان رينز ضد لوجان بول، أهدى فريق WWE حزام ولقب البطولة للمستشار تركي آل الشيخ، وعلَّق عليه بقوله: "كنت أبغى آخذه من الحلبة مو هنا".
وشارك في المؤتمر الصحفي لنزالات "كراون جول" عدد من نجوم المسابقة، الذين سيحضرون غدًا إلى حلبات البطولة أمام جمهور موسم الرياض، ومحبي العروض الذين يتابعونها عبر عدد من المنصات والقنوات من جميع أنحاء العالم. وتتوافر تذاكر حضور الفعالية على الرابط:
ويتميز موسم الرياض 2022 بخياراته الترفيهية المتنوعة؛ إذ يحوي أكثر من 8500 يوم فعالية وتجربة في 15 منطقة، لكل واحدة منها طابع ترفيهي خاص، كما يضم 252 مطعمًا ومقهى، و240 متجرًا، إضافة إلى الألعاب النارية، و8 عروض دولية، وأكثر من 150 حفلة غنائية.