تركي آل الشيخ في مؤتمر إطلاق عروض WWE: السعودية أصبحت محط أنظار العالم لاستقطابها أفضل العروض العالمية

وأضاف: "اليوم الترفيه في السعودية صار محط أنظار العالم، ويضم فعاليات عالمية، وصارت السعودية وجهة تنافس عالميًّا في استقطاب أفضل العروض العالمية. وهذا ما كان ليصير لولا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملهمنا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المُمكِّن الأول لكل هذه المنجزات النوعية التي نعيشها اليوم من ترفيه وتطوير لدارنا الحبيبة".