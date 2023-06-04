أخضر الصالات يدشن تدريباته بجدة تأهبًا للمشاركة في بطولة كأس العرب

وصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى محافظة جدة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة، المقرر إقامتها في مدينة جدة في الفترة من 6 إلى 16 يونيو الجاري.
ميدانيًا؛ أجرى أخضر الصالات، أمس السبت أولى تدريباته على صالة نادي الاتحاد بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي قسّم التدريبات إلى فترتين (صباحية ومسائية)، حيث اشتملت تدريبات الفترة الصباحية على تمارين لياقية وبدنية فيما اشتملت تدريبات الفترة المسائية على تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة التي تركزت على بناء الهجمات من الخلف والضغط على حامل الكرة قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة.
يُذكر أن مراسم قرعة بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة أسفرت عن وجود (أخضر الصالات) في المجموعة A بجانب منتخبات الجزائر وليبيا وطاجيكستان التي حلت بديلة عن منتخب السودان.