أخضر الصالات يدشن تدريباته بجدة تأهبًا للمشاركة في بطولة كأس العرب

ميدانيًا؛ أجرى أخضر الصالات، أمس السبت أولى تدريباته على صالة نادي الاتحاد بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي قسّم التدريبات إلى فترتين (صباحية ومسائية)، حيث اشتملت تدريبات الفترة الصباحية على تمارين لياقية وبدنية فيما اشتملت تدريبات الفترة المسائية على تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة التي تركزت على بناء الهجمات من الخلف والضغط على حامل الكرة قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة.