"Mirror": أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "مارسيال" مهاجم مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "Mirror" البريطانية عن أن مهاجم مانشستر يونايتد، الفرنسي أنتوني مارسيال هو أحدث نجم في الدوري الإنجليزي يتم استهدافه من قبل دوري المحترفين السعودي.
وأفادت الصحيفة بأنه من المعتقد أن يكون إريك تن هاج مدرب الفريق، مستعدًا للسماح للاعب بالمغادرة للحصول على عرض مناسب، في ظل اهتمام ويستهام يونايتد أيضًا بالحصول على مارسيال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال كان يرغب في ضم مارسيال إذا فشل في إكمال صفقة لاعب فولهام ألكسندر ميتروفيتش، ولكن الآن تم التواصل مع وكلاء مارسيال، حيث إن هناك أندية سعودية أخرى في دوري المحترفين ترغب في كسب خدمات اللاعب هذا الصيف.
ويلعب أنتوني مارسيال البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ سبتمبر 2015، وأعير لإشبيلية في يناير 2022 لمدة موسم واحد.
وسبق للاعب الفرنسي اللعب أيضًا لموناكو وليون الفرنسيين، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.