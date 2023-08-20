"Mirror": أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "مارسيال" مهاجم مانشستر يونايتد

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال كان يرغب في ضم مارسيال إذا فشل في إكمال صفقة لاعب فولهام ألكسندر ميتروفيتش، ولكن الآن تم التواصل مع وكلاء مارسيال، حيث إن هناك أندية سعودية أخرى في دوري المحترفين ترغب في كسب خدمات اللاعب هذا الصيف.