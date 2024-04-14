الهلال يبدأ تحضيراته للعين الإماراتي .. وبعثة الفريق تغادر اليوم إلى الإمارات

بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم الأحد تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة فريق "العين الإماراتي"، الثلاثاء المقبل ، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.