الهلال يبدأ تحضيراته للعين الإماراتي .. وبعثة الفريق تغادر اليوم إلى الإمارات

بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم الأحد تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة فريق "العين الإماراتي"، الثلاثاء المقبل ، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل تكتيكية، ومناورة فنية.
من جانب آخر أوضحت الفحوص إصابة اللاعب "ناصر الدوسري" في عضلة الفخذ الأمامية؛ وذلك خلال مجريات لقاء نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وتغادر مساء اليوم بعثة الفريق إلى مدينة "العـين الإماراتية"؛ تأهبًا لمواجهة ذهاب نصف نهائي آسيا.
ويعقد "جورج جيسوس" وأحد اللاعبين في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الاثنين، بتوقيت الإمارات، مؤتمرًا صحافيًا؛ للحديث عن مواجهة "العين" على أن يسبقه الاجتماع التنسيقي للمباراة.
ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لـ "العين" مساء يوم الغد؛ وذلك على استاد "هزاع بن زايد" بمدينة "العين".