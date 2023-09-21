احتفالًا باليوم الوطني الـ93.. اتّحاد الهجن ينظّم ماراثونًا وفعاليات في رماح

وقال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي: الماراثون أتى بدعم وتوجيهات الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد، الذي يحرص على حضور اتحاد الهجن في جميع المناسبات الوطنية؛ بوصفه صرحًا وطنيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا ورياضيًّا، في ظلّ دعم الحكومة الرشيدة.