احتفالًا باليوم الوطني الـ93.. اتّحاد الهجن ينظّم ماراثونًا وفعاليات في رماح

أعلن الاتحادُ السعودي للهجن عن تنظيم سباق ماراثون للهجن، تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 93، في الـ23 من سبتمبر الجاري، على ميدان رماح لسباقات الهجن.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي: الماراثون أتى بدعم وتوجيهات الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد، الذي يحرص على حضور اتحاد الهجن في جميع المناسبات الوطنية؛ بوصفه صرحًا وطنيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا ورياضيًّا، في ظلّ دعم الحكومة الرشيدة.
وأشار إلى أن السباق يتألّف من 4 أشواط بمسافة 5 كيلومترات، وبجوائز مالية تتجاوز 330 ألف ريال، كما سيشهد إقامة فعاليات وطنية مصاحبة للزوّار الحاضرين لمشاهدة السباق، واحتفالية اليوم الوطني التي تهمّ جميع أفراد الأسرة.
ودعا الجميعَ للحضور والاستمتاع بمشاهدة سباقات الهجن، والمشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تأتي احتفاءً باليوم الوطني.
يُذكَر أن هذه الفعالية تأتي مواصلةً لمشاركة الاتّحاد السعودي للهجن في الاحتفاء باليوم الوطني على مدار الأعوام السابقة، من خلال إقامة الماراثون والفعاليات الوطنية التي كان آخرها في مدينتَي الطائف وحائل.