تحت 20 عامًا.. اختتام معسكر المنتخب السعودي "للشابات"

وأشادت عالية الرشيد، مدير إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بجهود اللاعبات والجهاز الفني خلال المعسكر، مؤكدةً أن هذه التجارب تمثل خطوة أساسية في مسار تطوير كرة القدم النسائية في المملكة.