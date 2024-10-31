تحت 20 عامًا.. اختتام معسكر المنتخب السعودي "للشابات"

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "للشابات" معسكره التدريبي في محافظة جدة، والذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر، وشهد إقامة مباراتين وديتين ضد منتخب طاجيكستان.
وشاركت اللاعبات بحماس وإصرار في المباراتين؛ حيث أظهرن مستويات عالية من الأداء الفني والتكتيكي، معززات الروح الجماعية والتفاهم داخل الملعب؛ بما يعكس تقدمًا ملحوظًا على مستوى الفريق.
وأشادت عالية الرشيد، مدير إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بجهود اللاعبات والجهاز الفني خلال المعسكر، مؤكدةً أن هذه التجارب تمثل خطوة أساسية في مسار تطوير كرة القدم النسائية في المملكة.
وأضافت أن المعسكر ساهم في رفع مستوى التناغم بين اللاعبات، وهو ما يعد دعامة مهمة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في المشاركات القادمة.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز المشاركة النسائية ودعم الأداء في جميع الفئات السنية.