"هذا الزمان لونه أزرق".. الهلال يعادل رقم الريال ويتخطى السيتي بـ22 فوزًا متتاليًا

وعلق الإعلامي "وليد الفراج" عبر برنامجه "أكشن مع وليد" قائلًا: "الهلال يسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا سواء على مستوى الدوري، أو كل المسابقات، ويسجل 22 فوزًا متتاليًا ليعادل نادي ريال مدريد الإسباني، ويتجاوز رقم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سجل 21 فوزًا".