"هذا الزمان لونه أزرق".. الهلال يعادل رقم الريال ويتخطى السيتي بـ22 فوزًا متتاليًا

نجح الهلال بفوزه أمس على نظيره الرائد في المحافظة على سلسلة انتصاراته، وتحقيقه رقمًا قياسيًّا جديدًا بالفوز في 22 مباراة متتالية؛ مما جعل العديد من الإعلاميين يشيدون بأدائه هذا الموسم.
وفاز الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس على الرائد بنتيجة (3/1)، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وعلق الإعلامي "وليد الفراج" عبر برنامجه "أكشن مع وليد" قائلًا: "الهلال يسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا سواء على مستوى الدوري، أو كل المسابقات، ويسجل 22 فوزًا متتاليًا ليعادل نادي ريال مدريد الإسباني، ويتجاوز رقم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سجل 21 فوزًا".
وأضاف "وليد الفراج": "إذا استمر الهلال على هذه المسيرة يمكن له أن يحصل على أرقام قياسية ثانية، على الصعيد الدولي"، معلقًا: "هذا الزمان لونه أزرق".
وذكر الإعلامي "حامد البلوي" خلال مداخلة للبرنامج: "الهلال مستمر في التميز على الصعيد المحلي، فريق ثقيل فنيًّا، الهلال عبارة عن ترسانة هجومية ذات مستوى عالٍ، استمرارية وتميز يستحقها الهلال لمجهود اللاعبين والمدرب".
وقال الإعلامي "محمد الأحمري" في تصريحات لبرنامج "برا الـ18" على قناة "SSC": "منظومة الهلال الحالية بقيادة خيسوس هي للاستعداد لكأس العالم 2025، وهلال اليوم هو أكمل هلال رأته عيني في كرة القدم الحديثة، وأتوقع استمرار خيسوس مع الفريق".