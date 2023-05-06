بعد خسارة الهلال لقب أبطال آسيا.. حامل لقب دوري روشن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية

بعد خسارة الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2022 أمام أوراوا الياباني، بنتيجة المباراتين في الذهاب واليإاب 2/1، اليوم السبت، فتح المجال لمشاركة بطل دوري روشن السعودي للمحترفين المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية نهاية عام 2023.
ويشترط مشاركة الفريق السعودي في بطولة كأس العالم للأندية تحقيق لقب الدوري.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، بعد استضافة مونديال الأندية على الملاعب السعودية، أن بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، يحق له المشاركة في كأس العالم للأندية، بشرط ألا يفوز فريق سعودي باللقب الآسيوي خلال النسخة الجارية، وهو ما تحقق بعد خسارة الهلال نهائي آسيا أمام أوراوا.
ويتصدر فريق الاتحاد ترتيب دوري روشن هذا الموسم حتى الآن برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن النصر الذي يحل في المركز الثاني.