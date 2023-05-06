بعد خسارة الهلال لقب أبطال آسيا.. حامل لقب دوري روشن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، بعد استضافة مونديال الأندية على الملاعب السعودية، أن بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، يحق له المشاركة في كأس العالم للأندية، بشرط ألا يفوز فريق سعودي باللقب الآسيوي خلال النسخة الجارية، وهو ما تحقق بعد خسارة الهلال نهائي آسيا أمام أوراوا.