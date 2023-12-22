وزير الرياضة "الفيصل" يؤكد نجاح الحدث العالمي المتمثل بكأس العالم للأندية 2023م

وتقدَّم وزير الرياضة بالشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على جهوده الكبيرة، والتعاون الكبير لإنجاح هذه النسخة من البطولة على أرض السعودية، التي تميزت بتتويج بطل جديد لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه؛ الأمر الذي أضفى حماسًا وتنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة كافة، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف قارات العالم، الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث.