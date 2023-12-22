وزير الرياضة "الفيصل" يؤكد نجاح الحدث العالمي المتمثل بكأس العالم للأندية 2023م
أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نجاح الحدث العالمي، المتمثل بكأس العالم للأندية 2023م، الذي أوفى بكل الوعود، وعكس القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السعودية في استضافة كبرى وأهم المناسبات الرياضية القارية والعالمية.
وقال "الفيصل": "سعداء بنجاح هذا الحدث العالمي؛ إذ وجد القطاع الرياضي كل الدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ ما جعل من وطننا العظيم وجهة مفضلة في مختلف الرياضات وكل المحافل".
وتقدَّم وزير الرياضة بالشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على جهوده الكبيرة، والتعاون الكبير لإنجاح هذه النسخة من البطولة على أرض السعودية، التي تميزت بتتويج بطل جديد لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه؛ الأمر الذي أضفى حماسًا وتنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة كافة، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف قارات العالم، الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث.
وبارك "الفيصل" في ختام حديثه لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيقه لقب مونديال الأندية 2023، متمنيًا للفِرق الأخرى كافة التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة.
دعم كبير
من جانبه، وجَّه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر لوزير الرياضة على الدعم الكبير، وتسخير الإمكانيات كافة من أجل إنجاح البطولة التي أقيمت لأول مرة على أرض السعودية، مشيدًا بما قدمه منسوبو وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والمتطوعون من عمل خلال الفترة السابقة. كما قدم الشكر لجميع القطاعات الحكومية والخاصة التي أسهمت في إنجاح البطولة؛ لكي لتقدم السعودية نسخة استثنائية، أشاد بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
حضور 245.593 مشجعًا
يُذكر أن البطولة سجلت حضورًا قياسيًّا، بلغ 245.593 مشجعًا من شتى أنحاء العالم، وأكثر من 500 إعلامي محلي ودولي؛ لتغطية أحداث البطولة.
وقد حصلت استضافة السعودية البطولة على إشادات إقليمية وعالمية. كما شارك نحو 500 متطوع ومتطوعة في التنظيم وإدارة الحشود بإشراف خبرات محلية وعالمية، منهم 200 من المتطوعين السعوديين المشاركين في بطولة كأس العالم قطر 2022.