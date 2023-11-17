عرض ضخم من أندية روشن للأرميني هنريخ مخيتاريان لاعب إنتر ميلان الإيطالي

انضم هنريخ مخيتاريان البالغ من العمر 34 عاماً، لنادي إنتر ميلان في يوليو 2022، قادماً من نادي روما، كما سبق له اللعب لعدة أندية مثل: بوروسيا دورتموند، مانشستر يونايتد، آرسنال، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 6 ملايين يورو.