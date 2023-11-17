عرض ضخم من أندية روشن للأرميني هنريخ مخيتاريان لاعب إنتر ميلان الإيطالي

كشفت شبكة "tuttomercato" عن تلقى الأرميني هنريخ مخيتاريان، لاعب إنتر ميلان الإيطالي عرضاً ضخماً من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، للانضمام إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشرته ذات الصحيفة فإن المسؤولين السعوديين قدموا للاعب الأرمني الذي ينتهى عقده مع الإنتر في يونيو 2024، عرضاً لمدة عامين، مقابل حوالي 15 مليون يورو لكل موسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي عرض أيضاً على مخيتاريان تجديد عقده لمدة سنة واحدة مع خيار التمديد لسنة أخرى، مقابل 3.8 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت وهو نفس ما يحصل عليه حالياً.
انضم هنريخ مخيتاريان البالغ من العمر 34 عاماً، لنادي إنتر ميلان في يوليو 2022، قادماً من نادي روما، كما سبق له اللعب لعدة أندية مثل: بوروسيا دورتموند، مانشستر يونايتد، آرسنال، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 6 ملايين يورو.