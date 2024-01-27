بمشاركة 25 لاعبة.. انطلاق المعسكر الإعدادي للأخضر السعودي لـ"الشابات" تحت 20 عامًا

واستدعت مدربة المنتخب الاسكتلندية باولين هاميل 25 لاعبة، هن: (لولوه موسى، فجر سقاف، وتين الزهراني، سلطانة الحربي، فجر عبداللطيف، سهير باطوق، مرام اليحيا، صبا اليحيا، ماريا باغفار، لولو عبدالله، سلمى الزبيدي، ميان العقيل، إيان البرقاوي، جوري سماح، لولو العبيد، ليان أمير، جود منصور، لمى محمد، دانة أحمد، سلاف أحمد، ليان صالح، شيخة عسيري، تالين محمد، نادين كعكي ومريم التميمي).