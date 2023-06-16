مضاعفة العرض السعودي للتعاقد مع لوكا مودريتش والأخير يرفض

وقال دي مارزيو: إن الهلال عرض على مودريتش صاحب الـ37 عامًا عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع مجموع راتب يصل إلى 200 مليون يورو، إلا أن مودريتش رفض، مفضلًا البقاء في ريال مدريد مع المدرب كارلو أنشيلوتي.